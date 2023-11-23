قطر: إجلاء 20 مقيما فلسطينيا من غزة.. ونتقدم بالشكر لمصر على دعمها الكبير

كتب أحمد جمعة

أكدت دولة قطر إجلاء 20 من الأشقاء الفلسطينيين من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة عن طريق مدينة العريش، بواسطة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال المجموعة بالدوحة، اليوم، لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية.

أوضحت أن هذه الخطوة في إطار جهود قطر الإنسانية في قطاع غزة لحماية المدنيين، وتقديم الدعم اللازم لهم، في حين يستمر العمل لإجلاء حملة الإقامة القطرية من العالقين في قطاع غزة.

وتقدمت وزير الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر بالشكر لمصر على دعمها الكبير.

وأوضحت أن الفلسطينيين كانوا يقضون إجازاتهم في قطاع غزة عندما بدأ العدوان على القطاع، مشيرة إلى أنه أسابيع من المحاولات، تم لمّ شملهم ببقية أفراد أسرهم في قطر، مشيرة إلى أن العمل قائم على لمّ شمل بقية الأسر العالقة من حملة الإقامة القطرية.