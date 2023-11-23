قصور ثقافة الأقصر تناقش حياة توفيق الحكيم ومربعات فن الواو.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "توفيق الحكيم حضور متجدد" ألقاها الدكتور النوبي عبد الراضي مسؤول الفرع، موضحاً نشأة وحياة توفيق الحكي وأعماله، والرمزية والواقعية في أعمال توفيق الحكيم المسرحية.

فيما أعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية للشاعر جاد شامي "مربعات من فن الواو"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد عراقي بعنوان "قلب إستعمال"، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان" الفن الشعبي "نفذتها صفاء حسن، وأعد قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية ومعلومات عامة نفذتها فاطمة ماهر لرواد القصر، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية بإستخدام الصلصال نفذتها هند مصطفى بصحبة رواد القصر، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى أبو الفضل بصحبة رواد المكتبة، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "حلل شخصيتك بنفسك" تأليف د. إبراهيم الفقي سردتها وردة حسن، حيث تأتى الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة "عمل حلق من الصدف" نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة حلقات وشكل صدف ودلاية حلق، كما نفذ القصر ورشة "عمل خاتم من اللولي" نفذتها أنوار أيمن مستخدمة خرز لولي وخيط مقاس 40، كما نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر نفذها حسان على، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة فنية" رسم علم فلسطين "نفذها فيصل عبد العزيز.