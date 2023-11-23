فنلندا: قد نعيد فتح المعابر الحدودية مع روسيا بحلول 23 ديسمبر المقبل

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قالت قوات حرس الحدود جنوب شرقى فنلندا إن المعابر الحدودية المغلقة مع روسيا يمكن أن يجرى فتحها مرة أخرى بحلول يوم 23 ديسمبر المُقبل.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الخميس/، نقلاً عن وسائل إعلام محلية فى فنلندا، أن حرس الحدود جنوب شرقى البلاد أكد أن نقاط تفتيش "فاليما" و"نويجاما" و"إيماترا" سوف يجرى فتحها مرة أخرى يوم 23 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الوكالة أنه "كان من المقرر أن يستمر إغلاق هذه المعابر الحدودية بين فنلندا وروسيا من جانب السلطات فى هلسنكى حتى يوم 18 فبراير 2024 إلا أن قرار الحكومة أمس /الأربعاء/ بإغلاق جميع المعابر باستثناء معبر واحد قد ناقض القرار السابق".

وكانت السلطات الفنلندية قد قررت يوم 18 نوفمبر الجارى إغلاق 4 معابر حدودية مع روسيا على الجبهة الشرقية حتى يوم 18 فبراير القادم، وذلك بسبب تدفق مواطنين من جنسيات أخرى من غير البلدين بشكل غير نظامي.

وفى 22 نوفمبر الجارى أيضا، قررت الحكومة فى هلسنكى إغلاق 3 من المعابر الأربعة المتبقية على الحدود مع روسيا حتى 23 ديسمبر 2023 ومع ذلك، لم تستبعد السلطات الإغلاق الكامل للمعابر على الحدود مع روسيا.