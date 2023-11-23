غلق طريق اتليدم وسفاى بأبو قرقاص المنيا لمدة شهر.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا عن غلق طريق اتليدم التابعة للمركز شارع بور سعيد وحددت الطريق البديل وهو طريق قرية سفاى من طريق مصر أسوان حتى ترعة حافظ، ومن ناحية الجنوب طريق اتليدم الدائرى من طريق مصر أسوان حتى ترعة جانبية اتليدم ومن الناحية الغربية طريق اتليدم ترعة حافظ الغربية سفاى وذلك لمدة 30 يوما حتى يوم 16 ديسمبر.

كما أعلنت الوحدة المحلية عن غلق طريق سفاى ودعبس من نهاية مصرف اتليدم حتى عزبة الباشا والطريق البديل هو طريق المحيط من كوبرى عزبة الصعايدة تجاه جريس وطريق المحيط زراعات شركة السكر لمدة 30 يوما أيضا يوم وحتى يوم 15 ديسمبر.