عصابة المراهقين يتزعمها طفل استدرجوا سائق توكتوك لسرقته والجنايات تعاقبهم

كتب إيهاب المهندس

كون طفلا يبلغ من العمر 15 سنة عصابة ترتكب جرائم السرقة بالزقازيق، وقاموا يخطف سائق "توك توك"، وتعدوا عليه بسلاح أبيض وسرقته، ليتم القبض علهم ويصدر ضدهم حكما بالسجن المؤبد والمشدد.

جلس الطفل م.م"، 15 سنة، وشهرته "تيتو"، على أحد المقاهي، بمدينة الزقازيق، يلعب دومينو مع صديقه عمره "أ.ع" 16 سنة، وشهرته "شاكوش"، وخلال تواجدهم عرض الأول على الثاني فكرة تكوين تشكيل عصابي لحل مشاكلهم المادية، ووجه إليه حديثه قائلا : أيه رأيك ما تيجي نحل مشاكلنا المادية ونشوف توك توك نسرقه ونبيعه".

المتهم الثاني "شاكوش"، رحب بمقترح صديقه، ليعرضا فكرتهما على صديقهم الثالث "م.ع"، 21 سنة، ليرحب بها ويكونوا تشكيل عصابي للسرقة، لم يكن وسط المتهمين الثلاثة شخص رشيد يحذرهم من هذه الخطوة التي تقد تدمر مستقبلهم، لمشي المتهمين خلف تفكيرهم الشيطانى.

المتهمون في يوم الواقعة ذهبوا لأحد الشوارع البعيدة عن محل أقامتهم وبدأوا في البحث عن هدف سهل لاستدراجه وسرقة متعلقاته الشخصية لتقع عينهم على سائق "توك توك"، نحيل الجسم وقرروا استدراجه معتقدين أن الضحية لن يستطيع مقاومة كثرتهم.

المراهقين الثلاثة طلبوا من المجني عليه "م.ع"، 34 سنة سائق، توصيلهم لمكان بأحد القري الواقعة بمحيط مدينة الزقازيق، وفى مكان خال من المارة استوقفوا الضحية واستولوا على حافظة نقوده ومتعلقاته الشخصية وعندما قاومهم تعدوا عليه بسلاح أبيض ولاذوا بالفرار قبل سرقتهم "توك توك" الضحية.

اعتقد المراهقين الثلاثة أن جرمتهم لن تكتشف وأن تنفيذهم للجريمة بمكان خالى من المارة سيصعب من عملية القبض عليهم، ولكن خاب ظنهم ليتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

بعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة وسماع أقوال المجني عليه، ومرافعة النيابة والدفاع، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المؤبد للمتهم البالغ 21 سنة والمشدد 15 سنة لمتهمين كونهم أطفال، لتنتهي حياتهم خلف القطبان، في طريق لا ينفع فيه الندم بعد فوات الآوان.