اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 09:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة وأجواء معتدلة بمراكز ومدن المحافظة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 09:25 ص
طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة وأجواء معتدلة بمراكز ومدن المحافظة طقس الغربية الآن
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، شمس ساطعة وأجواء معتدلة بإنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.
 
وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار.
 
وكلف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.
 
وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارتى المرور والحماية المدنية. 
 
الطقس
الطقس

طقس-الغربية-الآن
طقس الغربية الآن

طقس-الغربية
طقس الغربية

الطقس-الآن
الطقس الآن

 







الطقس الآن

طقس الغربية

الغربية

اخبار الغربية

طقس الغربية الآن

الطقس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة