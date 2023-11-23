طحن أقراص الدواء لعمل ماسكات يسبب حساسية الوجه ويحدث آثاراً جانبية

كتب وليد عبد السلام

حذرت هيئة الدواء المصرية الفتيات والسيدات من الخلطات الشعبية، ومنها طحن أقراص الدواء لعمل ماسكات الوجه.​

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حيث أن ذلك يحدث آثاراً جانبية، وتفاعلات وحساسية للجلد، وتهيج، ونصحت هيئة الدواء بالرجوع للطبيب المتخصص لوصف الأدوية المناسبة، والصيدلي لتحديد الآثار الجانبية و التفاعلات الدوائية؛ لأنه الخبير الأول بالدواء.​

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت انتهاء ثاني دورات البرنامج التدريبي العلمي للتعريف باليقظة الدوائية وأهميتها وتطبيقاتها، والذي يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كوادر علمية، من مقدمي الرعاية الصحية، في مختلف القطاعات الصحية بجمهورية مصر العربية.

يأتي البرنامج في هيئة سلسة من التدريبات والمحاضرات النقاشية، موجهة للسادة العاملين بالمستشفيات ووزارة الصحة.

وقد استهل البرنامج التدريبي بكلمة افتتاحية من الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والتى أكدت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مستوى القدرات والمهارات لدى مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وتمريض في مجال أحدث تطبيقات اليقظة الصيدلية، ومدي أهميتها في الحفاظ على صحة المواطن، وأمن وسلامة الدواء في السوق المصري، وذلك من خلال نشر ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للجهات المختصة للمتابعة والرقابة عليها.