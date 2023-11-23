ضبط المتهم بالتعدي على قائد سيارة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "تيك توك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قائد سيارة بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته.

وضبطت قوة مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" يتضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته إثر مصادمة بين سيارتهما بشارع كورنيش النيل.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من (طالب) بذات المضمون، وقد تم ضبط السيارة مُرتكبة الواقعة وقائدها.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.