صيانة أعمدة الإنارة بمشتول السوق بالشرقية استعدادا لموسم الشتاء

الشرقية – إيمان مهنى

قال أيمن هيكل رئيس مدينة مشتول السوق بالشرقية، إنه تم الانتهاء من عمل الصيانه اللازمة، لشبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة بالقرى و المدينة، لتحقيق رؤية بصرية أفضل للطريق وسهولة تنقل المواطنين مشيرا إلى أنه جارى استكمال الأعمال تباعًا لباقي وحدات المركز والمدينة وذلك استمرارا للجهود المبذولة لرفع كفاءة المرافق الخدمية، مشيرا إلى أنه تم متابعة أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية حيث تم تغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الانارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات الليد الموفرة، واستحداث ما يلزم أثناء عمليات التطوير الجارية بالمدينة مع تطبيق قانون ترشيد الاستهلاك لتوفير الأمان للمواطنين وسهولة تنقلهم في شوارع مركز ومدينة مشتول السوق وخاصة الطرق الرئيسية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المدن و المراكز،بالإنتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء خلال فصل الشتاء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.