صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.96% بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.