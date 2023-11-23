اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفارة مصر بالكويت تناشد المصريين بالخارج بضرورة المشاركة فى الانتخابات

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:55 م
سفارة مصر بالكويت تناشد المصريين بالخارج بضرورة المشاركة فى الانتخابات انتخابات - أرشيفية
أ ش أ

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ناشدت سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، المصريين المتواجدين في الكويت بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والتصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج المقررة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل .. مؤكدة على أهمية هذه المشاركة لأنها تسهم في رسم مستقبل الوطن.

وقالت السفارة، في بيان لها اليوم الخميس، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت على أحقية كل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ومتواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة ، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأشارت السفارة إلى أن مواعيد الاقتراع ستبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء بصالة (عب) بأرض المعارض الكويتية في منطقة (مشرف) .. مؤكدة استعدادها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت عليهم.

 







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