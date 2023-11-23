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سعر الريال القطرى اليوم الخميس 23-11-2023 بالبنوك المصرية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:59 ص
سعر الريال القطرى اليوم الخميس 23-11-2023 بالبنوك المصرية الريال القطرى - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23-11-2023، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.
 
8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.
 
8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.
 
8.51 جنيه للبيع.






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