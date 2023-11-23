زيلينسكى : تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا أفضل استثمار استراتيجى فى أمنها

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى : "إن تعزيز الدفاعات الجوية لبلادنا هو أفضل استثمار استراتيجى فى أمن أوكرانيا"..مضيفا : "إنه كلما كان الدفاع الجوى الأوكرانى أقوى كلما زاد النجاح فى صد الهجمات الروسية فى البحر الأسود ، وكلما زادت قوتنا البحرية وحجم الصادرات وحماية أفضل لحرية الملاحة ومن ثم زيادة الاستقرار".

وذكر زيلينسكى ، فى تغريده له نشرها عبر منصة إكس (تويتر سابقا) ونقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية ، : "أولا وقبل كل شيء ، كل نظام وصاروخ يتم توفيره لأوكرانيا ينقذ الأرواح"..مضيفا "إن كل منطقة ومدينة رئيسية مغطاة بالكامل بدرع جوى موثوق يعنى أن المزيد من الأشخاص وربما الملايين، يمكنهم العودة من الخارج".



وأضاف الرئيس الأوكراني: "إن ذلك سيسمح لنا بتسليم مئات الآلاف من الأطنان الإضافية من المواد الغذائية عبر ممر تصدير بحرى أكثر أمانًا ومواجهة أزمة الغذاء العالمية"..معربا عن شكره لجميع الشركاء الذين اتخذوا بالفعل قرارات مهمة لتعزيز الدفاع الجوى لأوكرانيا.