زوج فى دعوى نشوز: افتعلت الخلافات بعد أسبوع من الزفاف وطالبت بالخلع

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة وأقدمها على الغش والتزوير، وذلك بعد شهرين من الزواج، واشتكي من ملاحقته على يديها بدعوى خلع بعد شهرين من الزواج رغم تنفيذه كل طلباتها، ليؤكد:" فعلت كل ما أستطيع وقدمت تنازلات من أجل الحفاظ على علاقتي بزوجتي ولكنها للأسف قررت التخلص مني ".

وتابع الزوج ردا على دعوى تبديد المنقولات البالغ قيمتها مليون و100 ألف:"لم أتخيل أن تقوم زوجتي بملاحقتي بدعوى خلع بعد شهرين من الزواج بعد كل ما قدمته من تنازلات من أجلها والحب الذي جمعنا قبل الزواج والذي أمتد لعامين، لأعيش مأساة وأتعرض للسخرية من أصدقائي وأهلي بسببها، فكنت أظن عندما أوافق على تنفيذ طلباتها بتوقيع قائمة منقولات بضعف قيمتها الحقيقية أنني بذلك أثبت حبي لها ورغبتي في المحافظة عليها للأبد ولكنها للأسف استغلت ذلك وباعتني من أجل المال".

وأكد الزوج وفقا لما قدمه من شهود ومستندات:" بعد الزواج قررت لي ذراعي وحاولت إجباري على بيع شقتي بمنزل عائلتي وشراء أخرى فرفض لتترك المنزل على الفور وترفض كل الحلول الودية وتطلب الطلاق، ولاحقتني بدعوى التبديد".

وتابع:"طالبت بمعاقبتي رغم أنني لم أقصر في حقها، ورفضت حل الخلافات رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات، وطالبت بالتعويض عما لحق به من أضرار، بعد أن اتهمتني بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور".