روسيا ترسل 28 طناً إضافياً من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن "طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية حلقت من مطار منيراليني فودي الدولي إلى مطار مدينة العريش".

وأضافت أن الشحنة تحتوي على أغذية معلبة ومفروشات وأغذية أطفال ومنتجات نظافة شخصية ويبلغ وزنها الإجمالي حوالي 28 طنا.

يشار إلى أنه بفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية ، توصلت إسرائيل وحركة حماس أمس الأربعاء لاتفاق هدنة إنسانية تستمر لمدة أربعة أيام - غير أنه لم يتحدد حتى الآن موعد بدء سريانها، وتشمل الهدنة وقف أعمال القتال، والإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة وسيكون المفرج عنهم من جانب حماس (من النساء والأطفال) وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون (المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال)، والسماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.