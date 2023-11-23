رئيس حكومة إسبانيا يزور الشرق الأوسط ويؤكد اقتراب بلاده من الاعتراف بدولة فلسطين

فاطمة شوقى

بدأ رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس ، إسرائيل وفلسطين ومصر في أول رحلة دولية له كرئيس معاد انتخابه، وقال موقع القصر الرئاسي مونكلوا، إن سانشيز سيعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين قريبا.

وأشار موقع القصر الرئاسي إلى أن رئيس الحكومة سيبدأ جولة عبر إسرائيل وفلسطين ، حيث سيعقد لقاءات مختلفة مع مسئولين من الطرفين ، من بينهم الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتزوج ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وأيضا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وفي إسبانيا، يبدأ النشاط البرلماني بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة. في الكونجرس، يجتمع مجلس الإدارة ومجلس المتحدثين الرسميين لبدء الهيئة التشريعية.

وكان رئيس حكومة إسبانيا، يقترح عقد مؤتمر للسلام فى الشرق الأوسط في غضون 6 أشهر، وقال سانشيز إن الحل الوحيد الممكن هو الاعتراف بدولتين ومن أجل ذلك من الضرورى الاعتراف بالشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية إلى أنه يؤيد الحديث عن "وقف إطلاق النار"، ولكن إذا لم يتم استيفاء الشروط، "فيجب المطالبة بوقف مؤقت لتوجيه جميع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان الفلسطينيون بشكل عاجل".