رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر شهدت العشر سنوات الماضية تغيير غير مسبوق في تاريخها

كتب: محمد الأحمدى

شهدت فعاليات مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رسالة عرفان" للحديث عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمل الفيلم العديد من رسائل المواطنين من مختلف الطوائف والفئات، للتأكيد عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بناء وتنمية الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومصارحة أبناء الشعب المصري فى مواجهة التحديات وبناء الانجازات، وحماية الدولة المصرية وغيرها الانجازات المختلفة والجهود الكبيرة فى مواجهة المشاكل داخل الدولة.

وشارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعدة رسائل في الفيلم التسجيلي "رسائل حب من قلب المصريين للرئيس" والذي شاهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحملت كلمات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر شكرا وتقديرا لرئيس الجمهورية، وقال:"في العشر سنوات الماضية شهدت مصر تغيير غير مسبوق في تاريخها في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية، والذي أثر في ليس فقط الإصلاح الاقتصادي وشجاعة القرار، ولكن الحزمة الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الاولى بالرعاية، أشكر الله من أجل بلادنا".

وتضمن الفيلم كلمات لعدد من الرموز الفنانين والكتاب والمثقفين والإعلاميين، وعدد من المواطنين، وأطفال من ذوى الهمم قادرون باختلاف وبعض رجال الأعمال.