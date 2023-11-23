ذبح 7400 إوزة بسبب تفشى جديد لأنفلونزا الطيور فى المجر

فاطمة شوقى

اكتشفت سلطات الصحة الحيوانية المجرية تفشيًا جديدًا لأنفلونزا الطيور فى مقاطعة بيكيس، جنوب البلاد، حيث ذبحت 7400 إوزة، حسبما ذكرت البوابة الزراعية للمجر.

وأشارت صحيفة التيمبو التشيلية إلى أن مختبر المكتب الوطنى لسلامة السلسلة الغذائية (Nébih) أكد وجود سلالة H5N1 شديدة الإمراض فى مزرعة بالقرب من مدينة أوروشازا المجرية.

ووضعت السلطات الإجراءات الأمنية اللازمة، مثل مناطق المراقبة والحماية ضمن دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات، وشددت السلطات الى ضرورة احترام معايير السلامة الحيوية في البلاد، حيث تم اكتشاف عدة حالات تفشى لانفلونزا الطيور في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعية المجرية ، فقد تأكد منذ 7 نوفمبر انتشار الفيروس في 12 مزرعة على الأقل في البلاد، معظمها في المحافظات الجنوبية والشرقية.

ووفقاً للأنظمة الرسمية، وفي نفس الوقت الذي تم فيه ذبح الماشية المصابة، تم أيضاً فتح تحقيق وبائي لتوضيح الأسباب. وهكذا، حدد الخبراء منطقة موسعة للحماية والمراقبة ضمن دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات حول المزرعة.

ويعتبر أحد أكبر مخاطر انتشار المرض بين مزارع الدواجن هو هجرة الطيور البرية، ولهذا السبب تحافظ المقاطعات التي تظهر إنذارات عالية الخطورة على الحبس الإلزامي.

ووفقا للسلطات فإن الطريقة الأكثر فعالية للحماية من انتشار الفيروس هى الامتثال الدقيق والشامل والمتسق للوائح الوقاية من الأوبئة.