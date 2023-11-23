خطوات واسعة لتطوير منطقة الطابية التاريخية بأسوان والافتتاح قريبا.. صور

أسوان- صلاح المسن

يجري العمل علي قدم وساق من أجل نهو مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط مدينة أسوان، لتصبح بمثابة متحف مفتوح، للتنزه وتحمل عبق الماضي وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجاز هذا المشروع الحيوي، فى التوقيتات الزمنية المحددة له، حيث من المقررأن يتم افتتاح مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية خلال الشهر الجاري، وللأعمال الجارية ستحقق قيمة استثنائية للمنطقة، وساحات انتظار وأكثر من باركنج للسيارات.

وسيساهم مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط مدينة أسوان فى تسهيل حركة المرور تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية فضلاً عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابي، وهو الذى يتكامل مع تحويل منطقة الطابية التاريخية بوسط مدينة أسوان والحفاظ علي الهوية البصرية لأسوان، إلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راقى يضم حدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، وقاعات للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالي.

وأدرجت الدولة المصرية منطقة الطابية التاريخية بوسط مدينة أسوان، ضمن خطة التطوير التى تشمل المنطقة كاملة وليس مساحة مسجد بدر فقط، حتى تتناسب هذه المنطقة التاريخية مع السياحة الوافدة لأسوان باعتبارها مزار سياحى إسلامي وتاريخي، وبالتالى يصبح متنفس حيوى للمواطنين ومزار سياحى للزائرين.

كما تم التشديد الالتزام بإنشاء بوابات حضارية لدخول الأفراد، وبوابات حضارية أخري للسيارات، وتم التأكيد علي أهمية توحيد دهان واجهات العمارات السكنية فى الجانب الشرقى، وكذا للمحلات التجارية بشارع الشواربى الجديد بما يتماشى مع الشكل الجمالى المتكامل لتطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط مدينة أسوان

كما سيتم أيضاً تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامي .

ومنطقة الطابية التاريخية الواقعة، وسط مدينة أسوان، من معالم محافظة أسوان، ومنطقة الطابية التاريخية وفيها مسجد بدر ، حيث تخضع المنطقة لأعمال تطوير غير مسبوقة، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا، بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة لهذه المناطق، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفساً للأهالي والمترددين عليها، وأن يتم تنفيذ كل ذلك في إطارٍ متكاملٍ ومتسق مع الأعمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة، على النحو الذي يحسن جودة الحياة ، على صعيد مُختلف الأبعاد التنموية، سواء العمرانية والحضرية، أو الثقافية والسياحية.

فمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية والأثرية يشمل إنشاء بوابات حضارية تشمل بوابة رئيسية، و 4 بوابات فرعية ، وأسوار ، بجانب تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بمسجد بدر ، بالإضافة إلى توسعة الشوارع المحيطة سواء الرئيسية أو الجانبية لخلق ساحات انتظار مخططة للقضاء على الاختناق المرورى بوسط مدينة أسوان ، فضلاً عن تطوير وتجميل وتشجير اللاند سكيب لربوة الطابية لتحويلها إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامي تشمل مسطحات خضراء وأشجار ظل ونوافير مضاءه وبرجولات ومشايات ودار مناسبات

وتضخ الدولة المصرية، استثمارات كبيرة لتطوير المناطق التاريخية، والسياحية وإعادة إحياء المتاحف المصرية علي مستوي محافظات الجمهورية، ضمن جهود الدولة لعودة الروح للسياحة المصرية، بجانب إحياء المناطق التاريخية.

من جهتها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، أن هناك تعليمات من محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بإسراع وتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى لافتتاحه قبل نهاية شهر أغسطس الجارى بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منه .

من جهتها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، أنه تم فتح محور مرورى جديد أمام مدرسة سنية طه ليساهم مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية المشروع الهادف فى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة ، وخاصة أنه سيتوازى مع ذلك عمل ساحات انتظار ، بالإضافة إلى حدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات ، ومشايات وبرجولات ومظلات ، وقاعات للمناسبات ، فضلاً عن اللاند سكيب.

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، الي أن مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية يضم كذلك البوابات الحضارية والجمالية لدخول الأفراد ، والسيارات، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحي ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامي .



تطوير منطقة الطابية التاريخية (1)



تطوير منطقة الطابية التاريخية (2)



خطوات واسعة لتطوير منطقة الطابية التاريخية بأسوان (1)



خطوات واسعة لتطوير منطقة الطابية التاريخية بأسوان (2)