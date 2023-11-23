ختام فعاليات ورشة عمل مرصد الصحراء والساحل بمحافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التى تمت ب مدينة طور سيناء فى إطار مشروع رصد الأرض من أجل الإدارة المستدامة للأرض والمياه تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكد الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة أهمية تطبيق تقنيات الاستشعار عن بعد فى دعم واتخاذ القرارات التى تكفل الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية فى ضوء التغيرات المناخية.

كما أشار الدكتور سامى السعيد علي ابو رجب رئيس المشروع على المستوى إلى وتم خلال الورشة عرض بعض من المهندسين للذكاء الاصطناعي وأهمية الورشة فى التعلم بالعمق ودور موضوع الورشة فى دعم متخذى القرار، على سبيل المثال التعرف على تقارير حول طبيعة الأرض ونوع الزراعة الملائمة بها ونوعية وكمية المياه ومدى جودتها والأنواع التى تناسب الزراعة فى مكان ما دون غيرة علاوة على مساهمه فى تخفيض الأمراض وزيادة الإنتاجية من المحاصيل والحفاظ على الموارد الطبيعية، وما يقوم به من معالجة للبيانات وفى ختام الورشة تم تسليم الشهادات والنقاط صورة تذكارية، حضر فعاليات الورشة عدد من الباحثين والقادة والمسؤلين بمركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة والقطاع الخاص والأراضي والمياه وجامعة الملك سلمان.