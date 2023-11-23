اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 05:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ختام فعاليات ورشة عمل مرصد الصحراء والساحل بمحافظة جنوب سيناء

الخميس، 23 نوفمبر 2023 04:43 م
ختام فعاليات ورشة عمل مرصد الصحراء والساحل بمحافظة جنوب سيناء ختام مرصد الصحراء والساحل بمدينة طور سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التى تمت بمدينة طور سيناء فى إطار مشروع رصد الأرض من أجل الإدارة المستدامة للأرض والمياه تحت رعاية  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير اللواء  خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
 
 
وأكد الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة أهمية تطبيق تقنيات الاستشعار عن بعد فى دعم واتخاذ القرارات التى تكفل الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية فى ضوء التغيرات المناخية.
 
 
كما أشار الدكتور سامى السعيد علي ابو رجب رئيس المشروع على المستوى إلى وتم خلال الورشة عرض بعض من المهندسين للذكاء الاصطناعي وأهمية الورشة فى التعلم بالعمق ودور موضوع الورشة فى دعم متخذى القرار، على سبيل المثال التعرف على تقارير حول طبيعة الأرض ونوع الزراعة الملائمة بها ونوعية وكمية المياه ومدى جودتها والأنواع التى تناسب الزراعة فى مكان ما دون غيرة علاوة على مساهمه فى تخفيض الأمراض وزيادة الإنتاجية من المحاصيل والحفاظ على الموارد الطبيعية، وما يقوم به من معالجة للبيانات وفى ختام الورشة تم تسليم الشهادات والنقاط صورة تذكارية، حضر فعاليات الورشة عدد من الباحثين والقادة والمسؤلين بمركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة والقطاع الخاص والأراضي والمياه وجامعة الملك سلمان.
 
IMG-20231123-WA0034
ختام مرصد الصحراء والساحل

IMG-20231123-WA0030
ختام فعاليات ورشة مرصد الصحراء والساحل 
 

IMG-20231123-WA0022
 

IMG-20231123-WA0021
 ورشة عمل مرصد الصحراء والساحل

IMG-20231123-WA0035
 
 
 






جامعة الملك سلمان

المياه

بحوث الصحراء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة