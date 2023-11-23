خبير لغة الجسد: خطاب الرئيس السيسى يؤكد أن رفض التهجير مبدأ لا تراجع فيه

سما سعيد

على مدار عقود لم تتخلى مصر في عن القضية الفلسطينية او تسمح بالتهاون فيها، وأصحاب الأرض لهم وطنهم، وأن مصر هي الأساس تاريخياً وجغرافياً في الكثير والكثير من التضحيات، ولن تتوانى أيضاً في الدفاع عن أرضها وأمنها القومي، ولن تفرط فيه مهما كانت الضغوط، رسائل عدة حملها خطاب الرئيس السيسي اليوم، ويشير إليها خبير لغة الجسد محمد حسن في حديثه لـ "اليوم السابع"، حول الخطاب خلال فعالية تحيا مصر لدعم فلسطين، مشيرا إلى أنه خطاب واضح وصريح به قوة وثقة كبيرة بالنفس.

موقف مصر

أوضح خبير لغة الجسد أن الرئيس السيسي عندما تحدث عن موقف مصر قام بهز رأسه عالياً أكثر من مرة، وهذه الحركة وفقاً لعلم لغة الجسد هي حركة تأكيدية تعبر عن ثقته فيما يقول، وتأكيده على كل كلمة يتحدث بها، هذه الإشارات عندما تصدر مع كلمات الخطاب فهي تعبر عن قوة قائلها، وأن له ثقة عالية في النفس، كما أكد خبير لغة الجسد أن هذه الإشارات تؤكد أن الرئيس يعلم بأنه على صواب في قراراته التي اتخذها منذ بداية الأزمة.

لا للتهجير ليس موقف ولكنه مبدأ

وأضاف خبيرة لغة الجسد أن تكرار كلمة لا للتهجير ليست مجرد موقف ولكنه مبدأ، نابع من داخله، يعتبر أن الوطن جزء منه لا يمكن التفريط في أي جزء منه، وتابع أن الكلمات المتوافقة وبها تناغم بينها وبين الإشارات أن هذا الخطاب مبدأ ولن يكون موقفاً سيمر.

التكرار للتأكيد



وأردف خبير لغة الجسد أن تكرار بعض الكلمات ومنها "لا للتهجير" ودور مصر منذ اندلاع الحرب على غزة تجعل الرسالة تصل بقوة ليست فقط للشعب الذي بالفعل يعي هذه الرسالة، ولكن للعالم بالكامل.

تعبير الغضب



تعبير الغضب إحدى إشارات لغة الجسد الواضحة للغاية، والتي أكدها خبير لغة الجسد عندما توقف الرئيس السيسي عن هز رأسه، وثباته عند قول "لا للتهجير" وظهور تعبير الغضب والجدية الواضحة وبمنتهى الذكاء لتوصيل هذه الرسالة أن مصر تأخذ هذا المبدأ بحزم لا تراجع فيه، مهما زادت الضغوط.