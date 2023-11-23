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حملات مكبرة على الطرق لضبط السيارات مطموسة اللوحات المعدنية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:19 م
حملات مكبرة على الطرق لضبط السيارات مطموسة اللوحات المعدنية طمس لوحات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تواصل الجهات المختصة شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقوموا بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

ونصت مواد قانون المرور على أنه تنتظر كل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبة تتراوح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة ولا يجوز التصالح فيها وتهدف تلك الضوابط التي من خلالها يتم التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الحالة الأمنية على الطرق وتشمل طمس اللوحات المعدنية.

واستطرد القانون ، أنه اذا تكرر ارتكاب المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وتلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات كما يمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار ، وعاقب القانون في المادة 74 مكررًا ، صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

 

 

 

 







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