حماية المستهلك: التعاون بين الجامعات والجهاز لتقديم خطط ضبط الأسعار ضرورة

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك انطلاق البرنامج التدريبي بالتعاون بين الجهاز وكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، تحت عنوان " التوعية بقانون حماية المستهلك لطلاب الجامعات " تحت رعاية إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، ويستمر علي مدار 6 أسابيع، بحضور اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز ، والدكتورة ايمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رحب نائب رئيس الجهاز، بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مُثمنا أهمية دور الجامعات في رفع الوعي وخاصة بقانون الجهاز، لافتا إلي ضرورة تعاون الجامعات مع الجهاز في هذه الفترة لرفع الوعي، والذي سينعكس بدوره علي السلوك الشرائي.

وأثنت الدكتورة إيمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علي الدور الهام والمحوري الذي يقوم به الجهاز في الفترة الحالية خاصة فيما تشهده الأسواق من بعض السلوكيات غير من المُنضبطة من التجار، وما شهدناه مؤخراً من تكثيف الحملات الرقابية التي يشنها الجهاز يوميا لافته الى أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على التعليم والبحث العلمى، بل يمتد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإيجاد الحلول غير التقليدية ، وأننا علي استعداد تام لدعم أواصر التعاون بين الكلية وجهاز حماية المستهلك كنوع من المزج بين العلم والعمل بغرض تيسير التعاون وتبادل الخبرات الفنية والقانونية وتبادل المعلومات والخبرات العلمية والتطبيقية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ومنها السلوك الشرائي للمواطن والاستفادة من العلم فى المجالات العملية.

وأكد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ، علي ضرورة استمرا التعاون بين الجامعات المصرية والجهاز لتبادل المنشورات التوعية والمعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف وإتاحتها للطلبة والمستهلكين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الكلية لإحداث التفاعل المجتمعي المنشود والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التى تستطلع رأى الطلبة كشريحة هامة من المستهلكين، بالإضافة إلى تقديم خطط لكيفية ضبط الأسعار والطرق غير التقليدية لحماية المستهلك.