حفل زفاف سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة في الإسكندرية بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي

احتفلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بزفافها مساء اليوم الخميس، على أحمد حسن من خارج الوسط الرياضى، بإحدى قاعات منطقة سموحة في محافظة الإسكندرية، بحضور فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة وعضو الاتحاد الدولى للعبة، اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة ، العميد ابراهيم عادل عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة ، والعميد سعيد صلاح رئيس قطاع البطولة لجهاز الرياضة ،والعميد محمد الشبرواي مدير المدرسة العسكرية ، والكابتن محمد عبد الحفيظ طلبة مدرب منتخب مصر، والكابتن محمد عبد المنصف رئيس لجنة حكام الإسكندرية للمصارعة ، و الدكتورة نرمين رفيق عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة الأسبق .
كما حضر لاعبي منتخب مصر للرجال اللاعب محمد يونس، اللاعب حسين هندي ،اللاعب مصطفي البيسي ، اللاعب محمد ابراهيم كيشو ، اللاعب محمد مصطفي ، اللاعب إبراهيم الصغير وعبد القادر صلاح ، كما حضر منتخب مصر اللاعبات ندي مدني ، سماح عبد اللطيف ، منه عثمان ، دنيا عبد الجواد خلود علام ، ريتاج سامي، شمس محمد ، فاطمة رمضان ، رويدا عادل ، منه حمدي ، سلمي محمد ، هبة صبري ، والأسرة والأصدقاء .
وتصدرت سمر حمزة التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، واحتلت سمر حمزة المركز الأول، يليها لاعبة اليابان فى المركز الثانى، ثم لاعبة كازاخستان ثالثة.
حفل-الزفاف
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زفاف-سمر-حمزة-لاعبة-المنتخب-في-الإسكندرية
زفاف-سمر-حمزة-لاعبة-المنتخب-للمصارعة
زفاف-سمر-حمزة-لاعبة-المنتخب--للمصارعة
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