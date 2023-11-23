حفل زفاف سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة في الإسكندرية بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي

كما حضر لاعبي منتخب مصر للرجال اللاعب محمد يونس، اللاعب حسين هندي ،اللاعب مصطفي البيسي ، اللاعب محمد ابراهيم كيشو ، اللاعب محمد مصطفي ، اللاعب إبراهيم الصغير وعبد القادر صلاح ، كما حضر منتخب مصر اللاعبات ندي مدني ، سماح عبد اللطيف ، منه عثمان ، دنيا عبد الجواد خلود علام ، ريتاج سامي، شمس محمد ، فاطمة رمضان ، رويدا عادل ، منه حمدي ، سلمي محمد ، هبة صبري ، والأسرة والأصدقاء .

وتصدرت سمر حمزة التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، واحتلت سمر حمزة المركز الأول، يليها لاعبة اليابان فى المركز الثانى، ثم لاعبة كازاخستان ثالثة.