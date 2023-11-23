اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لمستحقيه

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:30 ص
حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لمستحقيه المواريث - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث، لحماية الحقوق للقضاء على مثل هذه الجرائم، وحدد عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
 
وفي هذا الصدد، ينص قانون المواريث على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن سنة.
 
وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.






الميراث

المواريث

تسليم الميراث

عقوبات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة