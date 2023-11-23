حبس عاملة سرقت مبلغا ماليا من شقة فى مصر القديمة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة فى منطقة مصر القديمة، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل فى شقة بمنطقة مصر القديمة، واستغلت ثقة مالكى الشقة بها وسرقت مبلغ مالى بأسلوب المغافلة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.