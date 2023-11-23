حبس عاطل وزوجته لإتجارهما بالحشيش والهيروين فى قليوب 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بمركز شرطة قليوب، حبس عاطل وزوجته، لاتهامهما بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش والهيدروجين"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، والتحفظ علي السلاح الناري المضيوط، وطلبت تحريات المباحث ومكتب مكافحة المخدرات حول الواقعة.

وكان قد تمكن مكتب مكافحة المخدرات في القليوبية، من ضبط عاطل وزوجته، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قليوب، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش والهيروين" وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما.

وردت معلومات سرية لمديرية أمن القليوبية ، وتفيد قيام عاطل وزوجته بجلب وترويج الحشيش والهيروين بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبطهما وبحوزتهما 360 طربة لمخدر الحشيش تزن 36 كيلو جرام، و5 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، و2,250 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش، وكمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع وطبنجة وعدد من الطلقات وسلاح أبيض و2 ميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,200,000 مليون جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.