حبس عاطل ضبط وبحوزته مواد مخدرة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار عماد سالم المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجهم على المتاعطين ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، بتمكن حملة مشتركة من ضباط المباحث المركز وإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية بقيادة المقدم أسر جلال رئيس مباحث المخدرات من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وكانت الأجهزة الأمنية قد وصلتها معلومة عن قيام المتهم، بمزاولة نشاطه الإجرامي والمحرم قانونا واتخاذ دائرة المركز مسرحا لتجارته، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات ووحدة مباحث قويسنا، لاستهداف المتهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتقنينها،وبعد نصب الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم وبحوزته 150 كيلو جرام لمخدر البانجو و50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، و4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار وطبنجة صوت بخزينتها ودراجة نارية بدون لوحات وأدوات تجزئة وتغليف و2 سلاح أبيض- ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2،230،000 جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.