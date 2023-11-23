جوتيريش يرحب باتفاق الهدنة فى غزة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية

وقال جوتيريش إن هذا الاتفاق هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لإنهاء المعاناة.

وأكد أن الأمم المتحدة ستحشد كافة قدراتها لدعم تنفيذ الاتفاق وتعظيم أثره الإيجابي على الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

وفيما يتعلق بقضية المناخ، قال جوتيريش إن مؤتمر الأطراف كوب 28 على الأبواب، وحث مجموعة العشرين على تقديم نتيجة طموحة وذات مصداقية وعادلة لتحقيق هدف الإبقاء على درجات الحرارة عند 1.5 درجة.



وأشار إلى أن هذا يعني تفعيل صندوق الخسائر والأضرار من خلال تعهدات مبكرة، وتقديم كل الدعم المالي الموعود، وزيادة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030.

كما يعني أيضا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مع إطار زمني واضح يتماشى مع حد 1.5 درجة.