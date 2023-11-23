ثقافة بالمجان.. مكتبة متنقلة بقرى حياة كريمة فى المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

يعد مشروع المكتبه المتنقلة التى إنطلقت فى قرى حياة كريمة بمحافظة المنيا ، أهم المشروعات الثقافية التى توليها الدولة إهتماما كبيرا، لرفع الوعى ونشر ثقافة القراءة والإطلاع لدى الشباب من أبناء المحافظة من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والفنية داخل تلك القرى، حيث تعد المكتبات المتنقلة ثقافة مجانية حتى باب المنزل فى تلك القرى، التى تتجول فيها المكتبه وتستهدف فئات عمرية مختلفة بين الأطفال والشباب.

أكد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص على أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقديم خدماتها للجمهور في قرى مركز ابوقرقاص ، وخاصة قرى حياة كريمة وذلك للوصول لأكبر قدر من المستفيدين، وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، واكتشاف الموهوبين، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية .

وأضاف رئيس المركز، أن هناك عدد من القرى المستهدفه من تلك المكتبات المتنقلة والتى نفذت أنشطتها الفنية والثقافية بقرية أبوقرقاص البلد بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبوقرقاص البلد و إدارة الأمومة والطفولة وإدارة المرأة ووحدة حماية الطفل بمجلس مدينة ابوقرقاص، وتقوم بنشر الوعي والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها، حيث تقدم المكتبة المتنقلة العديد من الأنشطة للأطفال والسيدات في محيط تواجدها.

وقال راضى خلف أحد الشباب أن مشروع المكتبه المتنقلة يسهم بشكل فعال إثراء الحركة الثقافية وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية، داخل القرى والنجوع بمحافظة المنيا، وبذلك فإن المشروع يعد خدمة ثقافية مجانية داخل المنزل، حيث تتجول تلك المكتبات بالقرى، لتشجيع الشباب على القراءة والاطلاع، والقيام بمجموعة من الأنشطة المتنوعه منها جلسات الحكى والمسرح والرسم وغيرها من الأنشطة داخل القرى. وأشار حمادة أحمد موظف وأحد أهالى ابوقرقاص، أن مشروع المكتبة المتنقلة، أهم مشروع ثقافى مجانى، حيث يصل إلى القرى والنجوع حاملة الكتب والمجلات الثقافية والعملية، حيث ظلت تلك القرى لسنوات طويلة محرومه من ذلك النوع من الثقافة، والتى تهدف إلى تحسين المستوى الثقافي والفكري لدى المواطنين،وهذه رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030. يذكر أن مشروع المكتبة المتنقلة، يأتي بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة وفق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تمثل محور بناء الإنسان ورفع الوعي لديه.



المكتبة المتنقلة بابوقرقاص



المكتبة المتنقلة