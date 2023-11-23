تواريخ مرتبطة بـ"خلية المرج" بعد إحالة متهمين للمفتى.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

تنطق في 19 فبراير المقبل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر، بحكمها على 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، بعد إحالة متهمين اثنين منهم للمفتي، ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات المهمة منها..

ــ " 19 يونيه 2023"، ويشير لتاريخ أولى الجلسات.

ـ "3 سبتمبر 2023"، ويشير لجلسة فض الأحراز.

ـ "18 أكتوبر 2023"، ويشير لجلسة مرافعة النيابة.

ـ "6 نوفمبر 2023"، ويشير لتاريخ إحالة متهمين اثنين للمفتى.

ـ "19 فبراير 2024"، ويشير لجلسة الحكم.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.