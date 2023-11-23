تفاصيل حادث كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى.. اصطدمت به سيارة نقل.. صور

كتبت - مرام محمد

شهد حي العجوزة صباح اليوم الخميس، سقوط جزء من كوبري مشاة بأحمد عرابي ، نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به، وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية إصابات أو تلفيات.

ودفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات لرفع الكوبرى، فيما يجرى رجال المرور محاولاتهم، لإيجاد طرق بديلة للطريق لحين رفع حطام الحادث.

وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.

وكشفت المعاينة الأولية لسقوط كوبرى مشاة بمحور أحمد عرابى في المهندسين، أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبرى أدت الى سقوطه حيث أنه أثناء سير سيارة قلاب حدث عطل بالقلاب، ما تسبب في فتحه واصطدامه بكوبري المشاة المعدني ونتج عنه سقوطه أعلى الطريق وتوقف حركة السيارات بالكامل واستعانت الأجهزة المعنية بمعدات لرفع حطامه من أعلى الطريق.