تعرف على عدد سنوات الدراسة بالكلية الإكليريكية بالكنيسة وشروط النجاح

كتب: محمد الأحمدى

داخل أسوار الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية في القاهرة يقع مبنى الكلية الإكليريكية اللاهوتية، ذلك المبنى المكون من طابقين، على شكل حرف E ويضم 4 قاعات للدروس (مدرجات) إلى جانب جناح الإدارة، وغرف لأعضاء هيئة التدريس (حجرة لكل قسم)، وكذلك معمل خاص للغات على أحدث طراز ومعمل للحاسب الآلى، كما يضم كنيسة على اسم البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس.

وتعتبر الكلية الإكليريكية أحد أهم المراكز العلمية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، حيث تعتبر بالنسبة للكنيسة العمود الفقرى.

وتبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات، ويحصل بعدها الطالب على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية، علاوة على الدراسة فإن طالب القسم النهارى يخضع لبرنامج روحي يومى، من صلوات وقراءة وقداسات، أى أن التكوين يشمل الناحية الروحية والعلمية.

وتعتبر السنة الأولى سنة اختبارية إذا رسب فيها الطالب يفصل نهائيا من الكلية.

ويعتبر الرسوب فى السنوات اللاحقة للسنة الأولى إخفاق الطالب فى أكثر من 3 مواد، وهذا بالنسبة للقسم النهارى، بينما البقاء للإعادة بالنسبة القسم الليلى فإنه بالرسوب فى 5 مواد.

وتولى الكلية اهتماما بالغا بالسلوك لمنضبط للطالب، والذى لا يحصل على التقدير اللائق لا يسمح له بدخول امتحانات آخر العام الد ارسي . وتعطي له فرصة لعام اخر ،لأنه يجب أن يكون قدوة ومثالاً يؤهله بأن يكون خادماً ومسئولاً عن شعب.

بالنسة للانتظام الد ارسى للطالب: تشترط الكلية نسبة 90% كحد أدنى للحضور، و75 % للقسم المسائى بدونها لا يجوز للطالب أن يتقدم الى امتحان آخر العام مع فرقته.

ويدرس الطالب مواد مثل الكتاب المقدس وأقوال الآباء واللاهوت النظرى والعقيدى والروحى واللاهوت الأدبى والمقارن وتاريخ الأديان وتفسير العهدين الجديد والقديم، بالإضافة إلى علوم الوعظ والتسبحة والألحان والأحوال الشخصية واللغات القبطية والإنجليزية واليونانية والعبرية والعربية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة.