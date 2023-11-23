تعرف على طرق التعرف على اللبن المغشوش منزليا؟

كتبت أسماء نصار

الكثير من ربات البيوت لا يعرفن طرق معرفة غش اللبن، وهل نزع منه الدسم أم لا في المحلات التي نشتريه منها؟ فهناك طرق لمعرفة الغش تختبر بواسطة المعامل والأدوات التى يصعب علينا التعامل معها فى المنزل، لكن هناك بعض الطرق البسيطة التى يمكن بها معرفة إذا كان اللبن تم غشه قبل البيع من عدمه.

وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية اختبار اللبن في المنزل بإحدى الطرق الآتية وفقاً لمعهد تكنولوجيا الأغذية:

1- يصب مقدار ملعقة من اللبن في زجاجة بيضاء صغيرة، ثم يسكب ما بها من اللبن فإذا انصب ببطء وترك أثرًا على جدران الزجاجة دل على احتوائه على مادة الدهن أو توضع نقطة من اللبن على سطح أملس كالظفر، فإن "تفرطحت" وشغلت مسطحًا كبيرًا كان اللبن قليل الدهن.

2- إذا شغلت شكلاً كروياً كان اللبن كثير الدهن أو وضع بعض نقط من اللبن في راحة اليد، ثم فركها جيدًا براحة اليد الأخرى حتى تجف، فإن كثر لمعان سطح راحة اليد دل ذلك على كثرة الدهن، والعكس بالعكس أو تغمس قطعة من النشاف في اللبن، ثم تنزع وتترك في الهواء حتى تجف، ثم تعرض لحرارة متوسطة، إذا ظهرت بقع دهن كبيرة كان اللبن غزير الدهن، اللبن والقشدة.

3- اللبن الطازج يختلف من حيث الجودة من اللبن المبرد الذى يحتوى على البكتريا المحبة للبرودة التي تؤدى للطعم والنكهة الزنخة والمرارة أو التجبن الحلو، ولذلك عند صناعة منتجات الالبان بالمنزل يجب مراعاة ظروف انتاج اللبن وجودته.

4- اللبن أو القشدة المشتراه من السوبر ماركت تسبب مشاكل في صناعة منتجات الألبان فاللبن المجنس لا يتجبن لتكوين خثرة الجبن الصلبة وأيضاً القشدة المجنسة لا تنفصل بسهولة ولا تنخض جيدا لزبد واللبن المبستر والقشدة تصبح ملوثة بالبكتريا بعد البسترة وتسبب نكهات غير مرغوبة متطورة.

5- يمكنك استخدام اللبن المجفف لصناعة بعض منتجات الالبان لكن اللبن الطازج أفضل كثيراً لأن اللبن المجفف بتعرض لحرارة عالية جدا تودى لفقد بعض المكونات الغذائية وتوثر أيضاً على قوة تجبنه عند صناعة الجبن لكن يعتبر اللبن المجفف البودرة رخيص الثمن وبديل للبن الطازج فى بعض المنتجات اللبنية مثل الزبادى واللبن الخض البسترة.