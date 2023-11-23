تعرف على رسائل وزير الزراعة حول قضية الأمن الغذائى

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافاً حمل عدة رسائل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول ملف الأمن الغذائي.
وجاءت رسائل كالتالي:-
1- العالم يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي.
2- القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة حيث شهد نهضة ودعماً غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية.
3- مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت تلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي رغم الأزمات التي مر بها العالم.
4- الدولة المصرية كانت سباقة في استصلاح الصحراء رغم انها تكلف المليارات.
5- العالم كله يتحدث منذ أزمة كورونا عن الأنظمة الغذائية والأنظمة الزراعية المستدامة.
6- حققنا طفرة في التوسع الزراعي ونبذل جهوداً كبيرة في استصلاح الأراضي كما حدث في مشروع الدلتا الجديدة.
7- رغم ارتفاع الأسعار لا يوجد نقص في السلع ونعمل على مواجهة كافة التحديات.
8- مصر اتخذت اجراءات استباقية ساهمت في تبني أنظمة زراعية وغذائية مستدامة قادرة على الصمود.
9- رغم تكلفة المشروعات التي نفذتها الدولة في القطاع الزراعي إلا أنها تتميز بإنتاجيتها العالية.
10- لدينا 10 ملايين فدان منهم 6.1 أراضي قديمة بمساحة محصولية 17 مليون فدان.
11- هناك مشروعات تصل مساحتها الى أكثر من 3 مليون فدان سيتم اضافتها للرقعة الزراعية قريباً.
12-نتوقع وصول صادراتنا الزراعية الى 7 ملايين طن هذا الموسم.
13-مصر تصدر أكثر من 405 سلعة زراعية الى 160 سوق حول العالم.
14-الصادرات المصرية أصبحت لها اسماً في العالم ولها إقبال وشهرة في الخارج
15-واجهنا الفترة الماضية نحو 8 مليارات جنيه لمشروع البتلو دعماً للثروة الحيوانية.
16-هناك أكثر من 43 ألف مستفيد من مشروع البتلو و450 ألف رأس.
17-الحكومة حريصة على تشجيع الفلاح ودعم منظومة الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
18-نعمل على التوسع في مفهوم الزراعة التعاقدية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية .
19-سعر أردب القمح الاسترشادي 1600 جنيه وسنعمل على زيادته حال إرتفاع الأسعار العالمية.
20-فدان القمح ينتج 20 أردباً ويصل في بعض المناطق الى 25 أردب.
21-لدينا تقاوي قمح معتمدة تكفي 100% من المساحة المستهدفة.
22-كميات البذور وتقاوي القمح المعتمدة من الوزارة متوفرة بكثرة .
23-أناشد المزراعين استخدام التقاوي المعتمدة التي توفرها الوزارة.
24- أناشد المزارعين سرعة إبلاغنا حال نقص تقاوي وبذور القمح.
25-مصر استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في انتاجية الكثير من المحاصيل الزراعية.
26-استمرار البحوث التطبيقية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية يعتبر محوراً من المحاور التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
27-اشكر باحثي مركز البحوث الزراعية على جهودهم في استنباط أصناف جديدة متمميزة من المحاصيل المختلفة.
28-نسعى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام الصوب الزراعية التي تستهلك مياه أقل وتستخدم تقنية عالية وتنتج في وقت الفجوات.
29-أطالب المزارعين والمنتجين بالتوسع في الصوب الزراعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في ادارتها.
30-لدينا أكبر محطات لمعالجة الصرف الزراعي مثل المحسمة وبحر البقر.
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