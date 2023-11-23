تسليم أول دفعة لشهادات قياس مستوى المهارة المميكنة للشباب بالإسماعيلية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولات ميدانية لمدة يومين متتاليين علي المكاتب الخارجية التابعة للمديرية، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث جرى زيارة 8 مكاتب خارجية وهى: القنطرة شرق، والقنطره غرب، وأبو خليفة، وأبوصوير، والتل الكبير، والقصاصين، وقرية الأبطال ، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالتل الكبير.

وكذلك تسليم أول دفعة من شهادات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة المميكنة للشباب والتى يتم طباعتها بوحدة الطباعة بمقر ديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى تسليم إعانات صحية واجتماعية، في إطار اهتمام الوازرة بالعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات المديريات لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها، وذلك فى إطار سعى المديرية لتفعيل كافة ملفات العمل الخاصة بها فى مختلف المجالات لتوفير افضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

واوضحت الوزارة فى بيان لها، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بشكل دورى بتفعيل دورها ودور المكاتب التابعة لها فى تقديم خدماتها للمواطنين، والاهتمام برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة والقيام بعمليات حصر وتسجيل لها فى ارض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى وغيرها من المشروعات ، واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، انه خلال جولاته قام بتقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التى يقدمها المكاتب، والاجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين ، منوهاً إلى استمرارتنظيم ندوات توعوية حول السلامة والصحة المهنية وندوات عن وحدة المساواة بين الجنسين وذلك في إطار إهتمام الوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الانتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، كما تقدم بالعزاء لأسر العمالة غير المنتظمة المتوفيين، وللمصابين متمنياً لهم الشفاء العاجل وذلك خلال تسليمه الإعانات لهم .