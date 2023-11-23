تايوان تثمن دور مصر وقطر وأمريكا فى التوصل لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

وقال أنتوني هو رئيس إدارة شؤون غرب آسيا وأفريقيا بوزارة الخارجية التايوانية : "إن حكومة تايوان تدرك أهمية الصفقة وكذلك دور الوساطة الذي تلعبه مصر وقطر والولايات المتحدة".

وأضاف هو - في تصريحات نقلها موقع فوكس نيوز التايواني - : "نأمل بأن نرى المزيد من الوساطات والمحادثات اللاحقة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى إحلال السلام في تلك المنطقة"..مشيرا إلى أنه منذ بداية الصراع قامت وزارة الخارجية بإجلاء إجمالي 187 مواطنا تايوانيا يعيشون في إسرائيل إلى أماكن أخرى عبر رحلات جوية مستأجرة.

وكانت إسرائيل وحركة حماس قد توصلت أمس الأربعاء، بفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية ، لاتفاق هدنة إنسانية تستمر لمدة أربعة أيام - غير أنه لم يتحدد حتى الآن بدء سريانها - ، تشمل وقف أعمال القتال ، وتتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة وسيكون المفرج عنهم من جانب حماس (من النساء والأطفال) وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون (المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال) ، والسماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.