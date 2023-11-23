باتيلى يدعو الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية الليبية

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دعا المبعوث الأممى لدى ليبيا "عبدالله باتيلى" اليوم /الخميس/، الأطراف المؤسسية الرئيسية فى ليبيا إلى المشاركة فى اجتماع سيعقد فى الفترة القادمة بهدف التوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسى، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن باتيلي" اقترح فى دعوته عقد اجتماع تحضيرى بمشاركة ممثلى المجلس الرئاسى ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطنى الليبى لتحديد موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التى يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع فى تنفيذ قانونى الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب ".



واعتبر المبعوث الأممى أنه لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا إطار دستورى وقانونى منظم للانتخابات، مناشداً الأطراف الرئيسية الفاعلة الانتقال بحسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبى تطلعات الشعب الليبي.



وجدد " باتيلى " دعوته إلى كافة الأطراف الليبية إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار فى بلدهم ليبيا، من خلال الانخراط الإيجابى فى الجهود التى يقوم بها لكسر الجمود السياسي.