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انطلاق فعاليات مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" بحضور الرئيس السيسى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 05:20 م
انطلاق فعاليات مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" بحضور الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقامة داخل ستاد القاهرة الدولي.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، منذ قليل، إلى مقر ستاد القاهرة الدولى للمشاركة فى المؤتمر الذى يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

 







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