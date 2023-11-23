انتشار المعدات لرفع كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى بالجيزة.. صور

كتبت مرام محمد - تصوير إبراهيم سعيد

شهد محيط حادث كوبري مشاة شارع أحمد عرابي بمحافظة الجيزة، تواجدًا كثيفًا لقيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة، بالإضافة إلى انتشار اللوادر والمعدات والأوناش، استعدادًا لرفع الكوبري وتركيبه وإعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وذلك بعد أن سقط جزء من الكوبرى صباح اليوم الخميس نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبرى وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به.

وكثفت الأجهزة المعنية من تواجد سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين، إلى جانب إجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عاين صباح اليوم موقع الحادث، موجهًا بضرورة تعليق محددات الارتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.