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"اليوم السابع" يرافق حملة حماية المستهلك وضبط شركة تتلاعب فى سعر السكر بالوراق

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:45 م
"اليوم السابع" يرافق حملة حماية المستهلك وضبط شركة تتلاعب فى سعر السكر بالوراق لجان حماية المستهلك تضبط شركة تتلاعب في سعر السكر بالوراق
كتب مدحت وهبة وفاطمة محفوظ

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رصدت عدسة تلفزيون "اليوم السابع "خلال مرافقه جولة سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك على الأسواق، تلاعب إحدى الشركات في منطقة الوراق في أسعار السكر الذى يتم طرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها ،حيث تقوم بتغيير السعر، وبيعة بسعر يتراوح من 45 الى 501 جنيه وتم التحفظ على الكميات المضبوطة ،وجارى تحرير محضر وإحالته الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
ويشن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس الجهاز حملات مكثفة على الأسواق ،للتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات بالسعر المعلن وتحرير محاضر للمخالفين كما تركز  الحملات الرقابية على  ضرورة  وجود الفواتير، إضافة الى التأكد من تاريخ  صلاحية السلع، أيضا التفتيش على المخازن الملحقة بالمحلات التجارية، للتأكد من جودة وسلامة تخزين السلع حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يعمل لخدمته.   
 
 
 
تلاعب احدى الشركات في سعر السكر بالوراق
تلاعب احدى الشركات في سعر السكر بالوراق

جهاز حماية المستهلك يحيل شركة تتلاعب في سعر السكر للنيابة العامة
جهاز حماية المستهلك يحيل شركة تتلاعب في سعر السكر للنيابة العامة

جهاز حماية المستهلك يضبط شركة تتلاعب في سعر السكر بالوراق
جهاز حماية المستهلك يضبط شركة تتلاعب في سعر السكر بالوراق

حملات حماية المستهلك على التجار في الأسواق
حملات حماية المستهلك على التجار في الأسواق

لجان حماية المستهلك تضبط شركة تتلاعب في سعر السكر بالوراق
لجان حماية المستهلك تضبط شركة تتلاعب في سعر السكر بالوراق

مأموري الضبط القضائي لجهاز حماية المستهلك
مأمورو الضبط القضائي لجهاز حماية المستهلك
 
 






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اليوم السابع



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