اليوم السابع.. الرئيس السيسى: مصر لم تغلق معبر رفح أبدا

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى: مصر لم تغلق معبر رفح أبدا.. الرئيس يشهد فعالية حاشدة باستاد القاهرة لدعم فلسطين.. ويؤكد: نحاول التخفيف عن أهلنا فى قطاع غزة

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