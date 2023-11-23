الهدنة الإنسانية فى غزة تبدأ 7 صباح الجمعة وتسليم أول دفعة أسرى 4 عصراً

كتب أحمد جمعة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، أن الهدنة الإنسانية ستبدأ الساعة السابعة من يوم الجمعة وتسليم الدفعة الأولى من الأسرى الساعة الرابعة من نفس اليوم.

وأعربت عن أملها في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية إلى تحقيق هدنة دائمة وسلام دائم، موضحة أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين وعددهم 13 من النساء والأطفال نحو الساعة الرابعة عصرا يوم غد الجمعة.

كانت العديد من الدول وفى مقدمتها الولايات المتحدة قد قدموا الشكر لمصر وقطر على جهدها في التوصل لهدنة إنسانية.

كانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد أعلنت الخميس، أن الدفعة الخامسة من المساعدات الغذائية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموجهة إلى غزة قد وصلت إلى مصر أمس الأربعاء.