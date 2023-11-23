المشدد 10 سنوات لعامل وعاطل لسرقتهما صاحب محل أسماك بالإكراه فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار أمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى ،بمعاقبة كل من " ي.ا.ع" و " أ.ه.ا"، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمتهما بالمصاريف الجنائية، وأمرت بوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ، لاتهامهم باستعراض القوة والسرقة بالإكراه .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14880 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمين بسرقته والتعدى عليه داخل المحل خاصته ،بدائرة القسم .

تبين من التحقيقات ،انه حال تواجد المجني عليه " خ.ب.ع" صاحب محل أسماك ، داخل المحل خاصته ، حضر إليه المتهمين " ي.ا.ع" عامل و " أ.ه.ا" عاطل شاهرين أسلحتهم البيضاء سكاكين في مواجهته ملوحين بالعنف ومهددين به قبله، وحال منعهم تعدي عليه المتهم الأول مستخدما السلاح الأبيض ،واحدث به إصابته وتمكنوا من الاستيلاء علي مبلغ مالي بحوزته كرها عنه ولاذا بالفرار ،وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ،والتي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.