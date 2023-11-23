المؤبد لعامل وربة منزل قتلا مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هانى رشدى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود حمدى الليثى، والمستشار أحمد يوسف محمد، والمستشار أحمد محمود السيد، بمعاقبة كل من " إ.خ.ا" و" س.ش.م" بالسجن المؤبد، عما أسند إليهما، ومعاقبة المتهم " م.م.ع" بالحبس مع الشغل عامين عما أسند إليه، ومصادرة الإداة المضبوطة والزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم بقتل المجنى عليها " ل.ع.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15501 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقتل المجنى عليها، داخل محل سكنها بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهمان الأول والثانية كل من " إ.خ.ا" عامل والمتهمة " س.ش.م" ربة منزل، باستئجار وحدة سكنية بالطابق الأرضى ملك المجنى عليها " ل.ع.ع" فى العقد السادس من عمرها، وعقدا النية على قتلها لسرقة المصوغات والمنقولات الخاصة بها، وحال تواجدهما رفقة المجنى عليها داخل شقتها، قام المتهم الأول بدفعها أرضا والانقضاض عليها وخنقها مستخدما فى ذلك سلك، ووضع وشاح راس على عنقها حتى ازهق روحها، وقامت المتهمة الثانية بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالى وهاتف محمول، وفروا هاربين، وقام المتهم الثالث " م.م.ع" مقاول، باخفاء متحصل المسروقات من الجناية التى ارتكبها المتهمين الأول والثانية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم القاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.