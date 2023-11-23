الصين تقرر تقديم مليون دولار كمساعدة عاجلة للنازحين جراء الاشتباكات على حدود لبنان

أعلن سفير الصين في لبنان تشيان منجيان أن حكومة بلاده قررت تقديم مليون دولار أمريكي نقدا كمساعدة عاجلة للنازحين اللبنانيين الذين تضرروا نتيجة الإشتباكات على الحدود اللبنانية الجنوبية .
جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بحضور وزير الشئون الاجتماعية هكتور حجار ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر .
وأكد السفير تشيان أنه نقل أيضا إلى الرئيس ميقاتي تهنئة رئيس مجلس الوزراء الصيني بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال الجمهورية اللبنانية.
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