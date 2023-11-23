اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تقرر تقديم مليون دولار كمساعدة عاجلة للنازحين جراء الاشتباكات على حدود لبنان

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:34 م
الصين تقرر تقديم مليون دولار كمساعدة عاجلة للنازحين جراء الاشتباكات على حدود لبنان نازحين - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن سفير الصين في لبنان تشيان منجيان أن حكومة بلاده قررت تقديم مليون دولار أمريكي نقدا كمساعدة عاجلة للنازحين اللبنانيين الذين تضرروا نتيجة الإشتباكات على الحدود اللبنانية الجنوبية .

جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بحضور وزير الشئون الاجتماعية هكتور حجار ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر .

وأكد السفير تشيان أنه نقل أيضا إلى الرئيس ميقاتي تهنئة رئيس مجلس الوزراء الصيني بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال الجمهورية اللبنانية.

 







الصين

لبنان

الحدود اللبنانية

مجلس الوزراء الصيني




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة