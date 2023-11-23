الصين تقرر تقديم مليون دولار كمساعدة عاجلة للنازحين جراء الاشتباكات على حدود لبنان

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أعلن سفير الصين في لبنان تشيان منجيان أن حكومة بلاده قررت تقديم مليون دولار أمريكي نقدا كمساعدة عاجلة للنازحين اللبنانيين الذين تضرروا نتيجة الإشتباكات على الحدود اللبنانية الجنوبية .