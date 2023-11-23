الصين تدعو مجلس الأمن لتكثيف الجهود من أجل وقف إطلاق النار فى غزة

وكالات

دعت الصين مجلس الأمن الدولى إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتفادي كارثة إنسانية أوسع.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء: "علينا تكثيف الجهود للمساهمة في وقف إطلاق النار فورا"، مشيرا إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة يعتبر "الخطوة الأولى نحو وقف إطلاق النار وتخفيف حدة الوضع".

ودعا إلى تنفيذ القرار بشكل كامل "من أجل تفادي كارثة إنسانية أوسع".

وأضاف المندوب الصيني أن على إسرائيل وقف أي عمليات عسكرية ضد المستشفيات والمدارس وغيرها من المواقع المدنية.

وتابع: "ندعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن قطاع غزة بأسرع ما يمكن... واستعادة توريدات المياه والكهرباء والمواد الغذائية. وندعو إلى فتح عدد كبير من القنوات لنقل المساعدات إلى غزة، واستخدام المعابر بكامل طاقتها، بما في ذلك معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 15 نوفمبر الجاري قرارا بإعلان فترات هدنة إنسانية في قطاع غزة وفتح الممرات لنقل المساعدات إلى القطاع.