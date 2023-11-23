اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الألمانية تنفذ حملة اعتقالات فى 4 ولايات.. والتهمة دعم فلسطين

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:57 م
الشرطة الألمانية تنفذ حملة اعتقالات فى 4 ولايات.. والتهمة دعم فلسطين الشرطة الألمانية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت الشرطة الألمانية، الخميس، عمليات تفتيش في 4 ولايات تستهدف أعضاء ومتعاطفين مع فلسطين.
 
وحسب موقع الشرق الإخبارى، فتشت الشرطة 15 شقة في برلين، وساكسونيا السفلى، وشمال الراين، وستفاليا، وشليزفيج هولشتاين، وهي المناطق التي يقطن بها المتعاطفون مع فلسطين تنفيذاً لأوامر محاكم في 4 مناطق، حسبما أفادت وزارة الداخلية الألمانية.
 
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر دعت في وقت سابق إلى "إدانة هجمات الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر".
 
وقالت فيزر في مقابلة تلفزيونية: "يجب أن يكون الأمر واضحاً، نحن نقف إلى جانب إسرائيل".
 
 
كما حذرت من أنه يجب ألا يُستخدم النقاش ضد معاداة السامية لأغراض العنصرية المعادية للمسلمين.
 
وأردفت بقولها: "علينا ألا نترك المجال أمام أولئك الذين يجعلون المسلمين سبباً لكل الشرور"، مضفية أن "أولئك الذين يخلقون اليوم مناخاً معادياً للمسلمين بحجة معاداة السامية يريدون تقسيمنا وليس توحيدنا".
 
 






الشرطة الألمانية

المانيا

فلسطين

اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة