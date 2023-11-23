السيطرة على حريق محل إكسسوارات سيارات بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق نشب في محل إكسسوارات سيارات بمنزل في قرية بهنباى بمركز الزقازيق، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محل إكسسوارات سيارات في قرية بهنباي بمركز الزقازيق بجوار ملعب هندسكو.

تم الدفع بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في محل إكسسوارات سيارات في منزل مكون من طابقين، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز الزقازيق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر، استقبل مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بالطريق الإقليمي بناحية نزلة كفر سمرى في اتجاه السعديين بمنيا القمح، وتم رفع آثار الحاث وتسيير الحركة المرورية.