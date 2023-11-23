السيطرة على حريق محدود بمحل ألعاب فى سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمحل لألعاب البلايستيشن بدائرة قسم ثان سوهاج ، وأمتد لمحل مجاور دون حدوث إصابات بشرية، حيث تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية .

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بمحل بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بمحل بلاي إستيشن دائرة قسم ثان سوهاج حيث تبين نشوب الحريق من وحدة التكييف الخارجية بمحل بلاي استيشن ملك المدعو أحمد ع س ش 34 سنة صاحب المحل ومقيم دائرة قسم أول سوهاج.

وامتد الحريق لمحل صيانة هواتف محمولة مجاور ملك المدعو مصطفي م خ ع 32 سنة صاحب محل خاص لصيانة الهواتف المحمولة ومقيم دائرة مركز أخميم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لــم ينتج عــن ذلك ثمــة إصابـــات.

وانحصرت التلفيات احتراق الوحدة الخارجية لجهاز التكييف بمحل الأول واحتراق بعض محتويات المحل الثاني.

وبسؤال المذكورين أقاد بمضمون ما سبق وأضاف الثاني أن سبب الحريق ماس كهربائي من جهاز التكييف الخاص بمحل الأول ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.